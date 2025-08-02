Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tìm kiếm, đánh gía và lựa chọn NCC nội địa uy tín, chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giá cả, thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật

Thực hiện đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng mua hàng để đạt được mức giá tốt nhất và các điều kiện có lợi cho công ty

Lập kế hoạch mua hàng, theo dõi và quản lý đơn hàng từ khâu đặt hàng đến khi hàng về kho, đảm bảo hàng hoá đúng chất lượng và tiến độ

Theo dõi công nợ và thanh toán cho NCC đúng hạn

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên qan như Sản xuất, Kho vận và Kế toán để đảm bảo chuỗi cung ứng diễn ra thông suốt

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hoá NCC

Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng giá cả và các NCC mới

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các NCC hiện có và tiềm năng

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng và các hoạt động liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực IT, Barcode, thiết bị công nghiệp,…

Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,…)

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: Từ 9.000.000 – 13.000.000 + Thưởng + Phụ cấp

- Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm.

- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin