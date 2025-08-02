Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tìm kiếm, đánh gía và lựa chọn NCC nội địa uy tín, chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giá cả, thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật
Thực hiện đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng mua hàng để đạt được mức giá tốt nhất và các điều kiện có lợi cho công ty
Lập kế hoạch mua hàng, theo dõi và quản lý đơn hàng từ khâu đặt hàng đến khi hàng về kho, đảm bảo hàng hoá đúng chất lượng và tiến độ
Theo dõi công nợ và thanh toán cho NCC đúng hạn
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên qan như Sản xuất, Kho vận và Kế toán để đảm bảo chuỗi cung ứng diễn ra thông suốt
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hoá NCC
Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng giá cả và các NCC mới
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các NCC hiện có và tiềm năng
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng và các hoạt động liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực IT, Barcode, thiết bị công nghiệp,…
Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,…)
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: Từ 9.000.000 – 13.000.000 + Thưởng + Phụ cấp
- Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm.
- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 302 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job364065
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KOTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH KOTO
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Atochi Group
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Intekcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 640 Triệu Công Ty Cổ Phần Intekcom
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Moda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Moda Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
650 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH sáng tạo Bảo Nhi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH sáng tạo Bảo Nhi
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm