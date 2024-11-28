Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 5, Tòa nhà Onehub Saigon, Tower 1, Lô C1

- 2, Đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Q.9, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi data KH đang vay tại MAFC có sẵn từ công ty đổ xuống
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Theo đõi tiến độ nhận, xử lý hồ sơ tại các Bộ phận nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các công việc liên quan (thầm định, giải ngân, quản lý hồ sơ vay) theo quy định.
Hoàn thành chi tiêu kinh cá nhân và các chỉ số (KPIs) về năng suất và chất lượng công việc được giao.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Không có nợ xấu.
Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.
Tính tự giác cao, chịu áp lực tốt.
Có mục tiêu công việc rõ ràng.
Giờ hành chính : 9h – 18h (Không áp đặt làm thêm giờ)
Từ thứ Hai đến Thứ 6
Thứ 7 : 9h đến 12h

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên full time: 5.000000 => Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)
Thu nhập trung bình : 9.000000 – 25.000000
: 5.000000
=> Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)
Thu nhập trung bình : 9.000000 – 25.000000
Thu nhập trung bình :
9.000000 – 2
5.000000
Nhân viên chính thức được review lương định kỳ
Lương tháng 13
Thưởng khác : Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, lễ, tết…
Chế độ nghỉ phép đầy đủ + Nghỉ hè thêm 3 ngày.
Tham gia BHYT- BHXH theo quy định nhà nước.
Nghỉ khám bệnh vẫn được tính lương.
Teambuilding hàng năm
Contest YEP hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến - ổn định – rõ ràng – công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

