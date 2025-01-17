Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

• Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới theo đúng tiêu chí Công ty đề ra.

• Nghiên cứu thị trường, phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

• Tìm kiếm và mở rộng khách hàng

• Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng.

• Nắm vững và thường xuyên cập nhập thông tin về các chính sách, phương thức kinh doanh, hoạt động của Công ty.

• Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty đưa ra.

• Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

• Lập kế hoạch hoạt động của cả phòng, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên tuyển sinh đối với công tác tháng, công tác tuần.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ, tốt nghiệp đại học trở lên

• Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương.

• Kỹ năng lập kế hoạch, giám sát đánh giá, thực thi.

• Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và nhân sự trong nhóm.

• Năng động, nhanh nhẹn, có niềm đam mê với kinh doanh.

• Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

• Có kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân.

• Chịu được áp lực công việc.

• Có phương tiện di chuyển và máy tính cá nhân (laptop).

• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Ưu Tiên:

• Ứng viên có bằng lái xe hơi

• Ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường Giáo dục.

Công ty đã có sẵn mối quan hệ rất tốt với khoảng 70 trường trung học phổ thông, các trường rất tạo điều kiện. Chỉ cần vào triển khai cho hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12-15 triệu/tháng, thưởng hoa hồng tính trên toàn bộ số lượng học viên của công ty, và hoa hồng theo từng học viên do cá nhân tư vấn. Được công ty đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, Đảm bảo mức thu nhập hàng năm trên 360 triệu, khoảng 30 triệu/tháng.

Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động, các chuyến đi dã ngoại, đi nghỉ theo chế độ Công ty

Chế độ nâng lương, khen thưởng linh hoạt, dựa trên chính kết quả và hiệu quả làm việc của từng cá nhân.

Các chế độ đãi ngộ khác như được nghỉ, thưởng vào các ngày lễ, Tết...

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung, văn minh, thân thiện, hòa đồng, tôn trọng và đề cao sự đóng góp từng cá nhân.

Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.