Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 3 tháng 1 lần
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn tuyển sinh khóa học Hàn ngữ và du học Hàn.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ và xin visa.
Phối hợp với bộ phận liên quan để liên hệ và tổ chức hội thảo sự kiện du học.
Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác, cộng tác viên.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn du học, tư vấn giáo dục hoặc các ngành nghề liên quan, (ưu tiên kn du học Hàn Quốc và khóa học Hàn ngữ)
Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Biết tiếng Hàn là một lợi thế.
Có tinh thần chịu khó, chủ động và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
