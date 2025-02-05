Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 3 tháng 1 lần

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn tuyển sinh khóa học Hàn ngữ và du học Hàn.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ và xin visa.

Phối hợp với bộ phận liên quan để liên hệ và tổ chức hội thảo sự kiện du học.

Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác, cộng tác viên.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tư vấn du học, tư vấn giáo dục hoặc các ngành nghề liên quan, (ưu tiên kn du học Hàn Quốc và khóa học Hàn ngữ)

Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

Biết tiếng Hàn là một lợi thế.

Có tinh thần chịu khó, chủ động và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin