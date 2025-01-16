Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Tư vấn Du học Higher Education International làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 70 Triệu

Mô Tả Công Việc:

• Quản lý và dẫn dắt đội ngũ tư vấn viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ

và đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.

• Tư vấn chuyên sâu cho các khách hàng về chương trình du học tại các quốc

gia hàng đầu như Thuỵ Sĩ, Úc, Mỹ, Anh, Canada, New Zealand,...

• Đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn viên, xây dựng lộ trình đào tạo để

nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

• Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác chiến lược với các trường đại học, tổ

chức giáo dục quốc tế và các đối tác liên quan.

• Giám sát và cải tiến quy trình tư vấn, đảm bảo trải nghiệm khách hàng

luôn được tối ưu hóa.

• Phối hợp với các phòng ban như Marketing, Tuyển sinh, Chăm sóc khách

hàng để tổ chức sự kiện, hội thảo và triển lãm giáo dục.

• Tham gia vào việc hoạch định chiến lược phát triển của bộ phận tư vấn và

đề xuất các sáng kiến để tăng trưởng doanh thu.

• Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về hiệu quả hoạt động của nhóm, các

chỉ tiêu doanh số, và phản hồi từ khách hàng.