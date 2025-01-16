Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Tư vấn Du học Higher Education International làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Tư vấn Du học Higher Education International
- Hà Nội: Tòa Nhà Kinh Đô, Phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 70 Triệu
Mô Tả Công Việc:
• Quản lý và dẫn dắt đội ngũ tư vấn viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ
và đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.
• Tư vấn chuyên sâu cho các khách hàng về chương trình du học tại các quốc
gia hàng đầu như Thuỵ Sĩ, Úc, Mỹ, Anh, Canada, New Zealand,...
• Đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn viên, xây dựng lộ trình đào tạo để
nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
• Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác chiến lược với các trường đại học, tổ
chức giáo dục quốc tế và các đối tác liên quan.
• Giám sát và cải tiến quy trình tư vấn, đảm bảo trải nghiệm khách hàng
luôn được tối ưu hóa.
• Phối hợp với các phòng ban như Marketing, Tuyển sinh, Chăm sóc khách
hàng để tổ chức sự kiện, hội thảo và triển lãm giáo dục.
• Tham gia vào việc hoạch định chiến lược phát triển của bộ phận tư vấn và
đề xuất các sáng kiến để tăng trưởng doanh thu.
• Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về hiệu quả hoạt động của nhóm, các
chỉ tiêu doanh số, và phản hồi từ khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Tư vấn Du học Higher Education International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học Higher Education International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
