Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn chương trình học cho phụ huynh qua các kênh online và trực tiếp tại Câu Lạc Bộ

Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, nhắc lịch học thử, test đầu vào.

Lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống CRM.

Theo dõi tình trạng từng khách hàng tiềm năng, đề xuất chương trình phù hợp.

Nhắc lịch học định kỳ, tiếp nhận phản hồi của phụ huynh.

Kết hợp giáo viên gửi báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh.

Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của phụ huynh trong phạm vi thẩm quyền

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành: Kinh doanh, Giáo dục, Truyền thông, Quản trị.

Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Giao tiếp tốt, biết thuyết phục khách hàng.

Biết sử dụng Zalo OA, Google Sheet, CRM cơ bản.

Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo chỉ tiêu tuyển sinh + thưởng theo hiệu suất.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các loại thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch

Được đào tạo chuyên môn về tuyển sinh, dịch vụ khách hàng, ứng dụng AI trong công việc

Có lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm Tuyển sinh hoặc Quản lý Trung tâm.

Trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi trong lĩnh vực giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite)

