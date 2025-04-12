Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite)
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn chương trình học cho phụ huynh qua các kênh online và trực tiếp tại Câu Lạc Bộ
Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, nhắc lịch học thử, test đầu vào.
Lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống CRM.
Theo dõi tình trạng từng khách hàng tiềm năng, đề xuất chương trình phù hợp.
Nhắc lịch học định kỳ, tiếp nhận phản hồi của phụ huynh.
Kết hợp giáo viên gửi báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh.
Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của phụ huynh trong phạm vi thẩm quyền
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành: Kinh doanh, Giáo dục, Truyền thông, Quản trị.
Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
Giao tiếp tốt, biết thuyết phục khách hàng.
Biết sử dụng Zalo OA, Google Sheet, CRM cơ bản.
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm chăm sóc khách hàng.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo chỉ tiêu tuyển sinh + thưởng theo hiệu suất.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các loại thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch
Được đào tạo chuyên môn về tuyển sinh, dịch vụ khách hàng, ứng dụng AI trong công việc
Có lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm Tuyển sinh hoặc Quản lý Trung tâm.
Trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi trong lĩnh vực giáo dục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
