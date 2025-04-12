Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Linhna làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 90, Đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khoá học cho nguồn học viên có sẵn của công ty.

Sử dụng internet để tìm kiếm và tư vấn cho những học viên có nhu cầu tham gia khoá học.

Sắp xếp, quản lý và điều phối học viên theo lớp mình phụ trách. Tất cả các công việc đều ngồi tại văn phòng để điều phối.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn

Không nói ngọng hoặc nói giọng địa phương, đặc biệt không viết sai chính tả ở mức độ quá đáng

Sử dụng tương đối tin học văn phòng

Biết sử dụng, khai thác và tìm kiếm thông tin trên internet

Có máy tính cá nhân để phục vụ cho công việc

Cần cù, chịu học hỏi, không ngại cái mới, không ngại thay đổi

Tại Công Ty Cổ Phần Linhna Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều chế độ thưởng theo tháng, quý, năm với những nhân viên có thành tích tốt.

Đóng bảo hiểm đầy đủ khi được nhận chính thức và công việc ổn định

Nghỉ cố định ngày chủ nhật, lễ tết nghỉ theo quy định của nhà nước

Mức thu nhập là không giới hạn theo năng lực.

Được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc

Các khoá học được nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học lớn cấp bằng, chứng chỉ nên rất dễ tư vấn tuyển sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Linhna

