Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Linhna làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Linhna
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 90, Đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn khoá học cho nguồn học viên có sẵn của công ty.
Sử dụng internet để tìm kiếm và tư vấn cho những học viên có nhu cầu tham gia khoá học.
Sắp xếp, quản lý và điều phối học viên theo lớp mình phụ trách. Tất cả các công việc đều ngồi tại văn phòng để điều phối.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn
Không nói ngọng hoặc nói giọng địa phương, đặc biệt không viết sai chính tả ở mức độ quá đáng
Sử dụng tương đối tin học văn phòng
Biết sử dụng, khai thác và tìm kiếm thông tin trên internet
Có máy tính cá nhân để phục vụ cho công việc
Cần cù, chịu học hỏi, không ngại cái mới, không ngại thay đổi
Tại Công Ty Cổ Phần Linhna Thì Được Hưởng Những Gì
Nhiều chế độ thưởng theo tháng, quý, năm với những nhân viên có thành tích tốt.
Đóng bảo hiểm đầy đủ khi được nhận chính thức và công việc ổn định
Nghỉ cố định ngày chủ nhật, lễ tết nghỉ theo quy định của nhà nước
Mức thu nhập là không giới hạn theo năng lực.
Được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc
Các khoá học được nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học lớn cấp bằng, chứng chỉ nên rất dễ tư vấn tuyển sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Linhna
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
