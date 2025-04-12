Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Linhna làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Linhna
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Linhna

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 90, Đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khoá học cho nguồn học viên có sẵn của công ty.
Sử dụng internet để tìm kiếm và tư vấn cho những học viên có nhu cầu tham gia khoá học.
Sắp xếp, quản lý và điều phối học viên theo lớp mình phụ trách. Tất cả các công việc đều ngồi tại văn phòng để điều phối.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn
Không nói ngọng hoặc nói giọng địa phương, đặc biệt không viết sai chính tả ở mức độ quá đáng
Sử dụng tương đối tin học văn phòng
Biết sử dụng, khai thác và tìm kiếm thông tin trên internet
Có máy tính cá nhân để phục vụ cho công việc
Có máy tính cá nhân
Cần cù, chịu học hỏi, không ngại cái mới, không ngại thay đổi
không ngại cái mới
không ngại thay đổi

Tại Công Ty Cổ Phần Linhna Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều chế độ thưởng theo tháng, quý, năm với những nhân viên có thành tích tốt.
Đóng bảo hiểm đầy đủ khi được nhận chính thức và công việc ổn định
Nghỉ cố định ngày chủ nhật, lễ tết nghỉ theo quy định của nhà nước
Mức thu nhập là không giới hạn theo năng lực.
Được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc
Các khoá học được nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học lớn cấp bằng, chứng chỉ nên rất dễ tư vấn tuyển sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Linhna

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Linhna

Công Ty Cổ Phần Linhna

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 90, đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

