Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đối với hoạt động tư vấn đầu tư của đơn vị.
- Tìm kiếm phát triển khách hàng giao dịch chứng khoán nhằm đạt mục tiêu thị phần.
- Quản lý, chăm sóc tệp khách hàng do Công ty giao.
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán.
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, chứng khoán hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.
- Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc, phân tích giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng bán hàng, giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank
