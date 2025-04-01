Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đối với hoạt động tư vấn đầu tư của đơn vị.

- Tìm kiếm phát triển khách hàng giao dịch chứng khoán nhằm đạt mục tiêu thị phần.

- Quản lý, chăm sóc tệp khách hàng do Công ty giao.

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán.

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại vị trí tương đương;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, chứng khoán hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.

- Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc, phân tích giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng bán hàng, giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank Thì Được Hưởng Những Gì

