Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, nghiên cứu, phân tích và tư vấn về các luật, nghị định, thông tư mới, các vấn đề pháp lý mới phát sinh,

- Cập nhật các luật, nghị định, thông tư mới ban hành có liên quan đến hoạt động của công ty.

- Nghiên cứu và chia sẻ kiến thức pháp lý cho các bộ phận liên quan trong công ty. nTư vấn pháp lý cho các bộ phận của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Soạn thảo, xem xét, tham gia đàm phán hợp đồng và tài liệu pháp lý của Công ty (khách hàng, đối tác Việt Nam & nước ngoài).

- Xử lý tranh chấp về pháp lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng Pháp chế theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Luật tại các trường Đại học.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, tư vấn pháp lý hoặc các vị trí tương tự.

- Có chứng chỉ hành nghề luật sư là lợi thế.

- Tiếng Anh thành thạo.

- Chăm chỉ, cận thận, chịu được áp lực công việc cao.

- Tư duy pháp lý sắc bén, khả năng phân tích vấn đề, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp phù hợp.

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

