Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
FPT IS

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, nghiên cứu, phân tích và tư vấn về các luật, nghị định, thông tư mới, các vấn đề pháp lý mới phát sinh,
- Cập nhật các luật, nghị định, thông tư mới ban hành có liên quan đến hoạt động của công ty.
- Nghiên cứu và chia sẻ kiến thức pháp lý cho các bộ phận liên quan trong công ty. nTư vấn pháp lý cho các bộ phận của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Soạn thảo, xem xét, tham gia đàm phán hợp đồng và tài liệu pháp lý của Công ty (khách hàng, đối tác Việt Nam & nước ngoài).
- Xử lý tranh chấp về pháp lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng Pháp chế theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Luật tại các trường Đại học.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, tư vấn pháp lý hoặc các vị trí tương tự.
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư là lợi thế.
- Tiếng Anh thành thạo.
- Chăm chỉ, cận thận, chịu được áp lực công việc cao.
- Tư duy pháp lý sắc bén, khả năng phân tích vấn đề, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp phù hợp.

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

