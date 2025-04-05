Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đường Số 12, Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn & định hướng học viên: Tìm kiếm, tư vấn khóa học qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Tư vấn & định hướng học viên

Chăm sóc học viên: Hỗ trợ, giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Chăm sóc học viên

Phát triển kinh doanh & Marketing: Tham gia hoạt động thu hút học viên.

Phát triển kinh doanh & Marketing

Phối hợp tối ưu trải nghiệm học viên: Làm việc với các phòng ban, đóng góp ý tưởng cải tiến dịch vụ.

Phối hợp tối ưu trải nghiệm học viên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Nhiệt huyết, trách nhiệm, thân thiện, sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng đào tạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Khả năng phân tích và nhận định được tình huống, giải quyết được vấn đề.

Tại CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ lương cứng + thưởng KPI + thưởng doanh số + thưởng năm.

Tham gia bảo hiểm & hưởng đầy đủ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng lễ, teambuilding…).

Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ

