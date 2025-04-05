Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ
- Hồ Chí Minh: 12 Đường Số 12, Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn & định hướng học viên: Tìm kiếm, tư vấn khóa học qua điện thoại hoặc trực tiếp.
Chăm sóc học viên: Hỗ trợ, giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ bền vững.
Phát triển kinh doanh & Marketing: Tham gia hoạt động thu hút học viên.
Phối hợp tối ưu trải nghiệm học viên: Làm việc với các phòng ban, đóng góp ý tưởng cải tiến dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt huyết, trách nhiệm, thân thiện, sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng đào tạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Khả năng phân tích và nhận định được tình huống, giải quyết được vấn đề.
Tại CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm & hưởng đầy đủ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng lễ, teambuilding…).
Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ
