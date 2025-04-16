Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu Mipec Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Tư vấn chương trình học cho PH và HS
• Chăm sóc, hỗ trợ HS tại Trung tâm cùng với Quản lý lớp
• Đón trả HS đảm bảo an toàn
• Tham gia các sự kiện, chuơng trình mở rộng thị trường của trung tâm
• Công ty có cung cấp data, đồng thời khuyến khích ứng viên chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
• Kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 9-20tr gồm LƯƠNG CỨNG 7TR + thưởng KPI + % hoa hồng hấp dẫn
• Hỗ trợ máy tính làm việc
• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13
• Được đào tạo cơ hội lên lên Chuyên viên Tư Vấn
• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch
• Được đào tạo, hỗ trợ doanh số - được nghỉ phép 12 ngày/ năm

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

