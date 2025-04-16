Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu Mipec Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
• Tư vấn chương trình học cho PH và HS
• Chăm sóc, hỗ trợ HS tại Trung tâm cùng với Quản lý lớp
• Đón trả HS đảm bảo an toàn
• Tham gia các sự kiện, chuơng trình mở rộng thị trường của trung tâm
• Công ty có cung cấp data, đồng thời khuyến khích ứng viên chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
• Kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ
• Kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập 9-20tr gồm LƯƠNG CỨNG 7TR + thưởng KPI + % hoa hồng hấp dẫn
• Hỗ trợ máy tính làm việc
• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13
• Được đào tạo cơ hội lên lên Chuyên viên Tư Vấn
• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch
• Được đào tạo, hỗ trợ doanh số - được nghỉ phép 12 ngày/ năm
• Hỗ trợ máy tính làm việc
• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13
• Được đào tạo cơ hội lên lên Chuyên viên Tư Vấn
• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch
• Được đào tạo, hỗ trợ doanh số - được nghỉ phép 12 ngày/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI