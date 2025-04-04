Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Anland, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu chương trình học, học phí, chính sách ưu đãi đến phụ huynh qua điện thoại, tin nhắn, fanpage, website và trực tiếp tại trường.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc của phụ huynh về chương trình học và các dịch vụ của trường.

Hướng dẫn phụ huynh quy trình đăng ký nhập học, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục nhập học cho học sinh.

Quản lý và khai thác data khách hàng tiềm năng từ các kênh tuyển sinh (fanpage, website, hotline, sự kiện, khách hàng giới thiệu…).

Chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng thông qua các hoạt động tiếp thị, sự kiện, hợp tác với đối tác.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với phụ huynh tiềm năng để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển sinh như ngày hội trải nghiệm, workshop dành cho phụ huynh, hội thảo giáo dục...

Phối hợp với các bộ phận khác để chuẩn bị tài liệu, quà tặng, kịch bản chương trình trong các sự kiện tuyển sinh.

Cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên file theo dõi

Báo cáo tình hình tuyển sinh định kỳ (hàng ngày, tuần, hàng tháng) và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Đánh giá hiệu quả các kênh tuyển sinh, đề xuất phương án tối ưu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 22-35, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, dễ nghe.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến giáo dục, kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, sales, chăm sóc khách hàng, telesales trong lĩnh vực giáo dục mầm non

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, khả năng thuyết phục cao.

Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm, cam kết với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các nền tảng CRM là một lợi thế.

Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 – 8 triệu đồng/tháng.

Thưởng KPI tuyển sinh theo số lượng học sinh nhập học.

Được đào tạo kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và phát triển chuyên môn.

Hỗ trợ ăn trưa tại trường.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng lễ, Tết…).

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

