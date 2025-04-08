Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
- Hà Nội: Tầng 12A, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc đầy ý nghĩa: Trở thành người đồng hành tin cậy với phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn ngành học phù hợp. Hỗ trợ, tư vấn tận tình cho học sinh và phụ huynh về ngành học, chương trình đào tạo và các bước đăng ký, xét tuyển.
Trải nghiệm đa dạng: Tham gia các sự kiện tuyển sinh sôi động như ngày hội tư vấn, hội thảo, triển lãm giáo dục, talkshow ...
Kết nối không giới hạn: Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, mạng xã hội và cả những cuộc gặp gỡ trực tiếp đầy thú vị.
Phát triển bản thân: Làm việc cùng đội ngũ đào tạo và truyền thông để triển khai những chiến dịch tuyển sinh đỉnh cao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
20-30
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên – học vấn là nền tảng, nhưng thái độ là tất cả!
Kỹ năng giao tiếp tốt: có khả năng thuyết phục, lắng nghe và tạo thiện cảm.
Ưu tiên người từng \"chiến\" trong lĩnh vực tư vấn giáo dục hoặc tuyển sinh.
Thành thạo tin học văn phòng và mạng xã hội – bạn là \"chiến thần\" công nghệ? Càng tốt!
Năng động – Nhiệt tình – Trách nhiệm – Sẵn sàng học hỏi và làm việc dưới áp lực cao.
Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Học hỏi không ngừng: Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng mềm.
Môi trường lý tưởng: Trẻ trung, chuyên nghiệp.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, du lịch, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI