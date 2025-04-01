Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lan toả mô hình giáo dục chất lượng cao VUIHOC tới hàng triệu học sinh Tiểu học, THCS, THPT Việt Nam trên khắp các tỉnh thành
Liên hệ và tư vấn khóa gia sư online , học trực tuyến với phụ huynh/học sinh trên tệp khách hàng có sẵn của Vui Học
Data khách hàng nóng hổi từ nhiều nguồn, khả năng chốt sale rất cao (trên 25%)
Sản phẩm được đầu tư bài bản (giáo viên nổi tiếng, giao diện thông minh, bài giảng đẹp) chất lượng thực sự tốt so với mặt bằng thị trường, sản phẩm đại chúng nhu cầu cao.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/Nam có độ tuổi: 2002 - 1992
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe
Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
Có từ 6 tháng kinh nghiệm Telesales/Sales (Trong vòng 2 năm gần nhất)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo rank: 7 - 11 triệu + %KPI (offer lương trong phỏng vấn)
Thu nhập hấp dẫn, từ 12tr – 25tr/ tháng hoặc hơn tùy vào năng lực (lương cứng + hoa hồng + thưởng)
Sản phẩm chất lượng hàng đầu hiện nay (tỷ lệ khách hàng hài lòng về sản phẩm trên 75%), data nóng chất lượng
Thử việc nhận 100% lương
Lộ trình thăng tiến cụ thể, từ teamlead, phó phòng, trưởng phòng….
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Được đào tạo bài bản từ A đến Z để trở thành một telesales chuyên nghiệp
Được hưởng lương tháng thứ 13
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,…
Được tham gia các chương trình hàng tháng: Top Sales, Thưởng nóng v.v
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian: Từ 08h15 - 17h30, nghỉ 6 ngày/tháng (Ngày nghỉ tự đăng ký không phân biệt Thứ 7, Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Riverpark, số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

