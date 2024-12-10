Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Vĩnh Long, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chủ động khai thác nguồn ứng viên, Tư vấn cho ứng viên nắm được thông tin về các chương trình thực tập sinh xuất khẩu lao động Nhật Bản
Thực hiện tư vấn và chăm sóc các ứng viên từ nguồn công ty phân bổ hoặc trực tiếp tìm kiếm ứng viên bên ngoài.
Liên hệ, làm việc với các kênh tuyển dụng, mở mới và phát triển các đầu mối tuyển dụng và trung tâm môi giới, giới thiệu việc làm.
Trực tiếp liên hệ các cơ sở đào tạo như các trường Đại học, Cao đẳng, các trường Đào tạo nghề hoặc các trường Phồ thông Trung học để tổ chức, tư vấn tuyển dụng lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản.
Lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng trình Ban giám đốc. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Thiết kế chương trình phục vụ tiếp thị, quảng bá, trưng bày, phục vụ công tác truyền thông, quảng bá về chương trình tư vấn, tuyển sinh.
Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.
Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung của hợp đồng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ 27 tuổi trở lên.
Trình độ đại học chuyên ngành có liên quan (kinh doanh, thương mại, ngoại giao, marketing.
Có kỹ năng giao tiếp; đàm phán và thuyết phục.
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt huyết, có mục tiêu công việc rõ ràng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi & đãi ngộ:
Thu nhập: Lương + hoa hồng từ 8 đến 20 triệu.
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi trong và ngoài nước.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Có cơ hội phát huy năng lực bản thân và sáng tạo.
Có các chế độ theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
Ưu tiên các ứng viên đã từng học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Cơ hội học hỏi & phát triển:
Môi trường làm việc đặc thù theo phong cách Nhật Bản giúp bạn rèn luyện được đức tính kỷ luật, cẩn thận, chu đáo, nhiệt huyết và kỹ năng truyền cảm hứng ….
Môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo; giúp bạn trải nghiệp để khẳng định bản thân và trưởng thành.
Thường xuyên được tiếp xúc với đồng nghiệp, khách hàng là người Nhật giúp nâng cao năng lực tiếng Nhật và trao dồi kiến thức về văn hóa Nhật Bản.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62 Nguyễn Huệ, Phường 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

