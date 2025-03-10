Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TPHCM - 222 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ, gặp gỡ, tư vấn về các chương trình, khóa học kỹ năng

- Tư vấn, tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho công ty

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với KH

- Thực hiện các công tác hỗ trợ trong các dự án, chương trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học giáo dục… và các ngành có liên quan

- Lắng nghe và chủ động trong việc tìm hiểu nhu cầu của KH

- Có kỹ năng trình bày và thuyết phục

- Kỹ năng viết các nội dung email, tin bài sale, quảng cáo,…

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực

- Có lương thưởng dựa trên KPI theo thỏa thuận

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.