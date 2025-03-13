Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2 USD

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2 USD

Headhunter Vietnam Hrchannels.com
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Mức lương
700 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hanoi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 700 - 2 USD

Với 17 năm kinh nghiệm trên thị trường Tuyển dụng tại Việt Nam, HRchannels tự hào là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp đã phục vụ thành công nhu cầu tuyển các vị trí cao cấp cho hơn 20.000 các công ty tại Việt Nam và Châu Á.
Để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao từ phía khách hàng, chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên tiềm năng tham gia vào đội ngũ nhân viên gắn kết & thấu hiểu khách hàng tại Hà Nội của chúng tôi. Các bạn sẽ:
- Tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao
- Tư vấn các giải pháp tuyển dụng phù hợp cho doanh nghiệp
- Tư vấn các thông tin về thị trường lao động giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tuyển dụng trong thời gian ngắn nhất

Với Mức Lương 700 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp đại học; ngoại hình khá.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ khách hàng, telesales, nhân viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp…
- Yêu thích lĩnh vực Nhân sự/ Tư vấn doanh nghiệp
- Kỹ năng vi tính rất tốt
- Kỹ năng giao tiếp rất tốt.

Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Liên Hệ Công Ty

Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Headhunter Vietnam Hrchannels.com

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: MD Complex, Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

