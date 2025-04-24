Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Giáo Dục IZONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng đăng ký khóa học trên các kênh facebook, instagram, hotline, tiktok;

Tư vấn khách hàng đến từ các nguồn trực tiếp thông qua phễu marketing, không cần chủ động tìm data;

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Hỗ trợ học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

LÀM VIỆC ONLINE từ 21h30 đến 01h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và Chủ nhật;

LÀM VIỆC ONLINE

21h30 đến 01h00

Có thể làm trực tiếp các ca ban ngày (nếu được phân công)

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, 3, có thời gian rảnh, mong muốn kiếm thêm thu nhập;

Giao tiếp tốt, chịu khó, không ngại việc;

Ưu tiên các bạn kinh nghiệm sales, telesales;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục.

Địa điểm làm việc offline: Số 4, ngõ 95 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Thưởng theo KPI, thu nhập thực tế 4.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng, xét tăng lương định kì theo năng lực;

thu nhập thực tế 4.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng

Được học IELTS miễn phí tại IZONE, tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;

tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;

Được đào tạo hàng tuần các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng…;

Công việc online thuật tiện, không phải đi lại vất vả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

