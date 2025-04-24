Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Giáo Dục IZONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn khách hàng đăng ký khóa học trên các kênh facebook, instagram, hotline, tiktok;
Tư vấn khách hàng đến từ các nguồn trực tiếp thông qua phễu marketing, không cần chủ động tìm data;
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Hỗ trợ học viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
LÀM VIỆC ONLINE từ 21h30 đến 01h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và Chủ nhật;
LÀM VIỆC ONLINE
21h30 đến 01h00
Có thể làm trực tiếp các ca ban ngày (nếu được phân công)
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, 3, có thời gian rảnh, mong muốn kiếm thêm thu nhập;
Giao tiếp tốt, chịu khó, không ngại việc;
Ưu tiên các bạn kinh nghiệm sales, telesales;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục.
Địa điểm làm việc offline: Số 4, ngõ 95 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
LÀM VIỆC ONLINE
21h30 đến 01h00
Có thể làm trực tiếp các ca ban ngày (nếu được phân công)
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 2, 3, có thời gian rảnh, mong muốn kiếm thêm thu nhập;
Giao tiếp tốt, chịu khó, không ngại việc;
Ưu tiên các bạn kinh nghiệm sales, telesales;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục.
Địa điểm làm việc offline: Số 4, ngõ 95 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Thưởng theo KPI, thu nhập thực tế 4.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng, xét tăng lương định kì theo năng lực;
thu nhập thực tế 4.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng
Được học IELTS miễn phí tại IZONE, tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;
tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;
Được đào tạo hàng tuần các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng…;
Công việc online thuật tiện, không phải đi lại vất vả.
thu nhập thực tế 4.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng
Được học IELTS miễn phí tại IZONE, tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;
tổng giá trị các khóa học lên tới 40.500.000 VNĐ;
Được đào tạo hàng tuần các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng…;
Công việc online thuật tiện, không phải đi lại vất vả.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI