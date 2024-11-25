Tuyển Tư vấn du học Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số Nhà 113 Kinh Đô 5, Vinhomes ocean park 2, Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng theo data của công ty.

Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về các chương trình du học và xuất khẩu lao động, Mỹ, Úc, Hàn, Nhật, Đức, Nga,...

Định hướng, tư vấn về trường học và việc làm phù hợp với năng lực của khách hàng;

Tư vấn quy trình nhập học, xin visa du học, việc làm và định cư;

Cập nhật nhu cầu của khách hàng, theo dõi, đánh giá mức độ tiềm năng và hỗ trợ tư vấn để ký kết hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục thanh toán;

Liên hệ tư vấn các khách hàng tiềm năng từ các kênh truyền thông của Công ty;

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề trước, trong và sau khi bay. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học sinh, phụ huynh để hỗ trợ khi cần và tiếp tục phát triển các nguồn khách hàng tiềm năng;

Chuẩn bị các bước/thủ tục xuất cảnh cho khách hàng;

Hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng của cá nhân cũng như của phòng, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn công ty về mặt thương hiệu, kinh doanh và đối tác.

Chăm sóc và phản hồi khách hàng trên các trang mạng xã hội;

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Độ tuổi: dưới 30 tuổi

Có khả năng xây dựng Thương hiệu cá nhân phục vụ bán hàng.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh hoặc nước ngoài theo yêu cầu dự án.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, kỹ năng chốt sale tốt.

Có kinh nghiệm liên quan đến ngành F&B/Du lịch

Có khả năng tìm kiếm khách hàng và Đại lý

Điểm Cộng :

Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói, yêu thích công việc tư vấn. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong công việc.

Yêu thích làm việc trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục.

Sáng tạo, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc.

Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tư vấn du học hoặc đã làm việc qua công tác tư vấn hay trong lĩnh vực giáo dục.

Tại Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-15 triệu + % doanh thu không giới hạn (từ 40 triệu trở lên)

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...;

Review đánh giá tăng lương 06 tháng/lần;

Được trực tiếp cầm tay chỉ việc, đào tạo đối với nhân viên mới

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật Lao động;

Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

Được hưởng đầy đủ các chế độ: đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHTN được đóng theo quy định của Công ty;

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á

