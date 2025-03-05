Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH NANO VISION làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô N1
- 6, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Có kinh nghiệm chất lượng;
Có kinh nghiệm Patrol, (thực hiện patrol; làm báo cáo kết quả / ngày / tuần / tháng)
Quản lí danh mục tài liệu nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Excel cao cấp;
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, sáng tạo trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm theo luật định;
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Đặc biệt: được hưởng lương chính thức và tham gia BH ngay từ tháng làm việc đầu tiên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION
