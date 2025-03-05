Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH NANO VISION làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô N1 - 6, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng

Có kinh nghiệm chất lượng;

Có kinh nghiệm Patrol, (thực hiện patrol; làm báo cáo kết quả / ngày / tuần / tháng)

Quản lí danh mục tài liệu nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Excel cao cấp;

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, sáng tạo trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Quyền Lợi

Các chế độ bảo hiểm theo luật định;

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Đặc biệt: được hưởng lương chính thức và tham gia BH ngay từ tháng làm việc đầu tiên.

Cách Thức Ứng Tuyển

