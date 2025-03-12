Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát H

Nhân viên văn phòng

Công việc:

Đảm nhiệm công việc tại bộ phận Đo lường và thử nghiệm cho sản phẩm cao su chống rung

- Công việc Đo lường và thử nghiệm: Sử dụng các máy móc, thiết bị kiểm tra đo lường để đánh giá tính năng sản phẩm về đặc tính, độ bền, môi trường và chất lượng sản phẩm, đánh giá tính năng của các chi tiết cao su chống rung, tổng hợp đánh giá và gửi báo cáo theo đúng yêu cầu. Tổng hợp và báo cáo tiến độ định kì theo tuần, tháng với quản lý và bên yêu cầu

- Cập nhật và báo cáo khi có phát sinh khiếu nại, sự cố liên quan đến phạm vị công việc đảm nhiệm .

- Phụ trách các đề tài kỹ thuật liên quan đến nâng cao năng suất công việc, nâng cao độ chính xác trong phương pháp đo lường,

thực nghiệm sẵn có; trong cải tiến dụng cụ, thiết bị đo lượng dựa trên việc nắm bắt được nguyên lý, thông số hoạt động;

- Tiêu chuẩn hóa (làm mới/cập nhật hướng dẫn thao tác, các loại tiêu chuẩn, quy định...) liên quan tới các phương pháp đo lường, thực nghiệm trong phạm vị phụ trách

Yêu cầu:

Yêu cầu:



- Tốt nghiệp đại học về cơ khí, cơ khí chế tạo máy, sức bền vật liệu, điện - điện tử, động lực học...



- Có kiến thức máy kiểm tra, dụng cụ đo lường (đặc biệt là cơ khí, điện).



- Có kiến thức về thống kê dữ liệu.



- Có kiến thức về chế tạo liên quan đến chất lượng sản phẩm



- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như EXCEL, POWER POINT ...



- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (sơ cấp)



- Ưu tiên biết sử dụng 3D CAD (CATIA) để modeling, lập bản vẽ và thiết kế jig, khuôn



Cơ hội và chế độ:



* Cơ hội công việc:



- Thường xuyên được tham gia các buổi đào tạo của Công ty và bộ phận, qua đó nâng cao được kiến thức và kỹ năng công việc của bản thân



- Có cơ hội sử dụng các phần mềm và thiết bị hiện đại, đi đào tạo và làm việc tại công ty mẹ tại Nhật Bản



- Thông qua mối liên hệ với các cơ sở trên toàn cầu của Công ty và công tác nước ngoài có thể mở rộng hiểu biết ra thế giới



* Lợi ích và các chế độ phúc lợi xã hội:



- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/7 và các chế độ khác theo luật định.



- Thời gian làm việc: Từ 8:00-17:00, nghỉ 03 thứ Bảy & các Chủ nhật trong tháng, nghỉ lễ Tết theo quy định Luật Lao động



- Có phụ cấp đi lại (600,000VNĐ/tháng)/ xe công ty đưa đón, ăn trưa tại Công ty



- Tổ chức tiệc sinh nhật, Free Lunch hằng tháng, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu cho nhân viên



- Du lịch hằng năm, thưởng 2 lần/năm

Cơ hội và chế độ:

Cách Thức Ứng Tuyển

