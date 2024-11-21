Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH 5677
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH 5677

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH 5677

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 51 ngõ 151B Thái Hà , Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Quay dựng: Tiến hành quay và dựng, chụp ảnh, cắt ghép video theo yêu cầu.
Dựng các video/clip đăng trên nền tảng Tik Tok theo định dạng 9:16.
Sáng tạo nội dung: Kết hợp với các bộ phận để xây dựng và phát triển ý tưởng, hình ảnh và nội dung cuốn hút trên các kênh Tik Tok và các nền tảng MXH khác của công ty.
Thực hiện và đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các công việc quay dựng khác được giao từ lãnh đạo.
Có máy ảnh cá nhân và gimbal là lợi thế.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân.
Có chuyên môn, nắm vững kiến thức quay dựng, livestream,...
Lưu trữ dữ liệu video/clip.
Bảo quản, quản lý các thiết bị được giao.
Cùng triển khai các nội dung truyền thông trong công ty với đội nhóm.
Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH 5677 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: trên 10 Triệu đồng/tháng + KPI + Thưởng, xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của bạn.
Làm việc trong môi trường giải trí chuyên nghiệp, được trau dồi và bồi dưỡng năng lực.
Không gian làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 5677

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 5677

CÔNG TY TNHH 5677

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51, ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

