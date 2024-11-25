Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên visa Tại CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lutaco, 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên visa Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Tiếp nhận, tư vấn, xử lý hồ sơ khách hàng xin Visa Mỹ, Canada, Úc
- Xử lý giấy tờ, lưu trữ hồ sơ khách hàng
- Tìm và phát triển hệ thống đối tác công ty
- Tìm hiểu, khai form, cập nhật thông tin mới nhất từ Trung tâm xin visa, Lãnh Sự Quán và các Cơ quan pháp luật Việt Nam, cùng các quy trình liên quan đến hồ sơ khách hàng
- Theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong suốt quá trình xử lý Hồ sơ, Dịch thuật
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm trên 2 năm ở các vị trí tương đương
- Khả năng kết nối tốt với đồng nghiệp, sinh viên và đối tác nước ngoài
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (tự tin nói, viết email, đọc thông tin khi cần)
- Kỹ năng xử lý hồ sơ, làm việc với khách hàng chuyên nghiệp
- Khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng trên mỗi hồ sơ cao
- Hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ;
- Lương cứng cạnh tranh + thưởng cao
- Được hướng dẫn tận tình từ các anh/chị senior, advisors cao cấp
- Được đi công tác/du lịch trong và ngoài nước
- Môi trường nước ngoài, thân thiện năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
