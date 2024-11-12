Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 03 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên visa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận thông tin /Tư vấn khách hàng (qua điện thoại, email, trực tiếp .....).

- Tư vấn trực tiếp với khách hàng tại văn phòng công ty.

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thực hiện visa, hộ chiếu (tất cả các kênh thông tin : công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, facebook...)

- Tư vấn khách hàng (qua điện thoại, email, trực tiếp .....) - Kết hợp Lãnh sự quán nhận kết quả phản hồi hoặc bổ sung hồ sơ. (khách hàng, các bộ phận liên quan....)

- Phản hồi thông tin hồ sơ cho khách hàng.

- Tương tác làm việc với các phòng ban liên quan đến các tour khởi hành có yêu cầu visa, hộ chiếu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn Visa các nước

- Độ tuổi 22-33 (không phân biệt giới tính)

- Hoạt ngôn/mạnh dạng tư vấn khách hàng

- Thành thạo máy tính văn phòng,

- Biết tiếng anh là một lợi thế,

- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 đến 20 triệu, hoa hồng tùy năng lực ứng viên

- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao, không giới hạn thu nhập

- Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật

- Du lịch hàng năm

- Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu

- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch

- Thưởng Lương tháng 13,14,15

- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm

- Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham dự hội nghị,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

