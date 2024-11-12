Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Nhân viên visa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên visa Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, số 03 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên visa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận thông tin /Tư vấn khách hàng (qua điện thoại, email, trực tiếp .....).
- Tư vấn trực tiếp với khách hàng tại văn phòng công ty.
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thực hiện visa, hộ chiếu (tất cả các kênh thông tin : công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, facebook...)
- Tư vấn khách hàng (qua điện thoại, email, trực tiếp .....) - Kết hợp Lãnh sự quán nhận kết quả phản hồi hoặc bổ sung hồ sơ. (khách hàng, các bộ phận liên quan....)
- Phản hồi thông tin hồ sơ cho khách hàng.
- Tương tác làm việc với các phòng ban liên quan đến các tour khởi hành có yêu cầu visa, hộ chiếu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn Visa các nước
- Độ tuổi 22-33 (không phân biệt giới tính)
- Hoạt ngôn/mạnh dạng tư vấn khách hàng
- Thành thạo máy tính văn phòng,
- Biết tiếng anh là một lợi thế,
- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 đến 20 triệu, hoa hồng tùy năng lực ứng viên
- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao, không giới hạn thu nhập
- Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật
- Du lịch hàng năm
- Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu
- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch
- Thưởng Lương tháng 13,14,15
- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm
- Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham dự hội nghị,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 8B Trần Phú , phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí MInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

