Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên visa Tại Công ty TNHH WBS Training
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 81 Trần Thị Nghỉ, khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên visa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Xử lý hồ sơ học viên để đi xin Visa.
- Hỗ trợ dạy học viên các lớp Motivation - Lebenslauf.
- Hỗ trợ dạy luyện phỏng vấn.
- Thu hồ sơ và quản lý hồ sơ trên các file thông tin.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Đức tối thiểu B2.
- Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học theo chuyên ngành đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Đức.
- Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực.
- Có khả năng tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
