Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Tiếng Đức tối thiểu B2. - Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học theo chuyên ngành đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Đức. - Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực. - Có khả năng tin học văn phòng.

- Xử lý hồ sơ học viên để đi xin Visa. - Hỗ trợ dạy học viên các lớp Motivation - Lebenslauf. - Hỗ trợ dạy luyện phỏng vấn. - Thu hồ sơ và quản lý hồ sơ trên các file thông tin.

