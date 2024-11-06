Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Nhân viên visa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên visa Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 530 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên visa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn thủ tục visa các nước, đặc biệt Visa Mỹ
- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tư vấn Visa
- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách của công ty
- Chi tiết thêm khi trao đổi

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 30 tuổi
- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí ứng tuyển - Ngoại ngữ : Anh
- Có trách nhiệm với công việc, siêng năng, nhanh nhẹn.
- Yêu cầu đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc từ 7.000.000 đến 10.000.000/tháng (Tùy khả năng).
- Lương và hoa hồng % được hưởng sẽ tăng lên theo số Hợp đồng mang về mỗi tháng.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1,. TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243055
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WBS Training
Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH WBS Training
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Hạn nộp: 12/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV GLOBAL IMM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WBS Training
Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH WBS Training
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Tuyển Nhân viên visa Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Hạn nộp: 12/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Tuyển Nhân viên visa CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất