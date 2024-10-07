Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 19, Đường 59A - TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Xử lý, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa Theo dõi tiến độ, quản lý hành trình của hàng hóa để cập nhật thông tin cho cấp trên Tính và theo dõi giá vốn hàng hóa xuất nhập khẩu Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán cho NCC nước ngoài Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán NCC logistics, NCC công bố sản phẩm... Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa vào phần mềm kế toán Thực hiện các báo cáo liên quan Thực hiện một số yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán-kiểm toán trở lên Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Team Building, quà tặng sinh nhật, được mua mỹ phẩm nhập khẩu của Pháp với giá nhân viên.

2. Tham gia các chương trình thiện nguyện, workshop, year end party, Noel, 20/10, 08/03...

3. Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.

4. Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN

