Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
- Hồ Chí Minh: Số 19, Đường 59A
- TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Xử lý, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa
Theo dõi tiến độ, quản lý hành trình của hàng hóa để cập nhật thông tin cho cấp trên
Tính và theo dõi giá vốn hàng hóa xuất nhập khẩu
Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán cho NCC nước ngoài
Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán NCC logistics, NCC công bố sản phẩm...
Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa vào phần mềm kế toán
Thực hiện các báo cáo liên quan
Thực hiện một số yêu cầu khác từ cấp trên
Xử lý, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ, chứng từ xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa
Theo dõi tiến độ, quản lý hành trình của hàng hóa để cập nhật thông tin cho cấp trên
Tính và theo dõi giá vốn hàng hóa xuất nhập khẩu
Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán cho NCC nước ngoài
Theo dõi công nợ và chuẩn bị các chứng từ thanh toán NCC logistics, NCC công bố sản phẩm...
Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa vào phần mềm kế toán
Thực hiện các báo cáo liên quan
Thực hiện một số yêu cầu khác từ cấp trên
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán-kiểm toán trở lên
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán
Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN Thì Được Hưởng Những Gì
2. Tham gia các chương trình thiện nguyện, workshop, year end party, Noel, 20/10, 08/03...
3. Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.
4. Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI