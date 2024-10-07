Tuyển NodeJS Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT Tân Thuận 3, Lô B3, Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển web portal cho smartPOP và AIM (hệ thống quản lý hạ tầng tự động).

Lập trình và phát triển các ứng dụng web/ service/ App bằng NodeJS.

Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật API.

Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án.

Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Phân tích thiết kế Database.

Viết RESTful API.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông,...

Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.

Thành thạo NodeJS và Code quản lý backend cho Smartpop và AIM.

Hiểu biết về HTML / CSS / Javascript.

Kinh nghiệm làm việc với API.

Hiểu biết về MVC Framework.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, kiên nhẫn và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương từ 14 - 18 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.