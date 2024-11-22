Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 48 Ngõ 155 Nguyễn Khang Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tìm kiếm, xây dựng kênh phân phối: nhà thuốc, bênh viện, kênh tiêu dùng nhanh, cửa hàng mẹ và bé....

- Triển khai kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng của công ty

- Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường và báo cáo hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã kinh nghiệm phát triển thị trường sữa tại các kênh nhà thuốc, kênh tiêu dùng nhanh, cửa hàng mẹ và bé....

Năng động, nhiệt huyết, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : từ 25– 35 triệu đồng/tháng (thu nhập chính thức sau 1--2 tháng thử việc, tương xứng với năng lực và kết quả công việc) + % doanh thu tháng, quý, năm ;Hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc hiện đại và trẻ trung: Năng động, sáng tạo, có cơ hội phát huy tối đa khả năng cá nhân.

- Thời gian làm việc linh hoạt: Không yêu cầu thời gian làm việc cố định, dễ dàng cân bằng công việc và

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

