Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: CÔNG TY TNHH KNK VINA, Lô CN5B

- 2, KCN QUẾ VÕ III, PHƯỜNG VIỆT HÙNG, THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

- Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu.
- Phiên dịch tiếng Hàn - Việt cho Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.
- Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo khả năng
- Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan
- Tiếng Hàn nghe – nói – đọc – viết tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa và phát triển phần mềm
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa và phát triển phần mềm
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN5B-2, KCN QUẾ VÕ III, PHƯỜNG VIỆT HÙNG, QUẾ VÕ, BẮC NINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

