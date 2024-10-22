Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. làm việc tại Nghệ An thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 8, đường số 12, KCN VSIP Nghệ An, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Phiên dịch tiếng trung khi ban giám đốc trao đổi công việc với người Việt và ngược lại.

Dịch các tài liệu, văn bản có liên quan tới cuộc trao đổi.

Hỗ trợ phiên dịch tài liệu hợp đồng ký kết với khách hàng từ tiếng Việt- sang Trung.

Thực hiện phiên dịch theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng trung 4 kỹ năng: nghe nói đọc viết

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Thành thạo Word, excel.

Nhanh nhẹn, ngoại hình ưu nhìn

Có sức khoẻ tốt, ưu tiên nam giới.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương dear trực tiếp khi phỏng vấn

Tham gia BHXH, bảo hiểm 24h

Tăng lương hàng năm, thưởng tháng thứ 13, hưởng các quy định của công ty

Hàng năm du lịch, khám sức khoẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN.

