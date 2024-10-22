Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. làm việc tại Nghệ An thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN.
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 8, đường số 12, KCN VSIP Nghệ An, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Phiên dịch tiếng trung khi ban giám đốc trao đổi công việc với người Việt và ngược lại.
Dịch các tài liệu, văn bản có liên quan tới cuộc trao đổi.
Hỗ trợ phiên dịch tài liệu hợp đồng ký kết với khách hàng từ tiếng Việt- sang Trung.
Thực hiện phiên dịch theo yêu cầu của ban giám đốc.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng trung 4 kỹ năng: nghe nói đọc viết
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Thành thạo Word, excel.
Nhanh nhẹn, ngoại hình ưu nhìn
Có sức khoẻ tốt, ưu tiên nam giới.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. Thì Được Hưởng Những Gì
Lương dear trực tiếp khi phỏng vấn
Tham gia BHXH, bảo hiểm 24h
Tăng lương hàng năm, thưởng tháng thứ 13, hưởng các quy định của công ty
Hàng năm du lịch, khám sức khoẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN.
