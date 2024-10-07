Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 307 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch mua hàng Phân tích nhu cầu hàng hóa, vật tư cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Quản lý kho hàng và hàng tồn: Theo dõi lượng hàng tồn kho để đảm bảo không bị thiếu hoặc dư thừa hàng hóa. Giám sát quy trình nhận hàng Phân tích các đề nghị từ nhà cung cấp, so sánh giá cả, chất lượng, điều kiện thanh toán và điều kiện giao hàng để đưa ra quyết định tốt nhất. Tìm kiếm nhà cung cấp, Quản lý và phát triển khách hàng, Hỗ trợ nhân viên bán hàng, Theo dõi và phân tích hiệu suất, Cung cấp thông tin chiến lược, Đánh giá hiệu suất,... Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lập kế hoạch mua hàng
Phân tích nhu cầu hàng hóa, vật tư cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Quản lý kho hàng và hàng tồn: Theo dõi lượng hàng tồn kho để đảm bảo không bị thiếu hoặc dư thừa hàng hóa.
Giám sát quy trình nhận hàng
Phân tích các đề nghị từ nhà cung cấp, so sánh giá cả, chất lượng, điều kiện thanh toán và điều kiện giao hàng để đưa ra quyết định tốt nhất.
Tìm kiếm nhà cung cấp, Quản lý và phát triển khách hàng, Hỗ trợ nhân viên bán hàng, Theo dõi và phân tích hiệu suất, Cung cấp thông tin chiến lược, Đánh giá hiệu suất,...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng Có khả năng điều hành, truyền động lực và phát triển đội ngũ. Khả năng đánh giá tình hình và ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và đáp ứng các chỉ tiêu đề ra. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng
Có khả năng điều hành, truyền động lực và phát triển đội ngũ.
Khả năng đánh giá tình hình và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và đáp ứng các chỉ tiêu đề ra.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng: Lương cơ bản 100% theo ngạch bậc và số ngày công làm việc, với thưởng KPI cạnh tranh, đảm bảo phản ánh đúng năng lực và kết quả công việc của bạn. Phúc Lợi Dành Riêng: Từ phụ cấp chức danh quản lý, phụ cấp đặc biệt, đến các trợ cấp hấp dẫn như tiền cơm giữa ca, đồng phục.
Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng: Lương cơ bản 100% theo ngạch bậc và số ngày công làm việc, với thưởng KPI cạnh tranh, đảm bảo phản ánh đúng năng lực và kết quả công việc của bạn.
Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng:
Phúc Lợi Dành Riêng: Từ phụ cấp chức danh quản lý, phụ cấp đặc biệt, đến các trợ cấp hấp dẫn như tiền cơm giữa ca, đồng phục.
Phúc Lợi Dành Riêng:
Chương trình đào tạo: Công ty tài trợ 100% học phí cho các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, đồng thời trả lương P1 trong thời gian đi học. Quỹ học bổng dành cho bạn năm 2024 này lên trên 600 triệu đồng.
Chương trình đào tạo: Công ty tài trợ 100% học phí cho các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, đồng thời trả lương P1 trong thời gian đi học.
Quỹ học bổng dành cho bạn năm 2024 này lên trên 600 triệu đồng.
Thưởng Đa Dạng: Thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất xuất sắc, thưởng ý tưởng KAIZEN, thưởng hiệu suất, thưởng KPI và thưởng nóng cho những đóng góp xuất sắc. Chúng tôi luôn tìm cách để ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của bạn. Nâng Ngạch Bậc Lương: Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, với chính sách xét nâng bậc lương công bằng và minh bạch.
Thưởng Đa Dạng: Thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất xuất sắc, thưởng ý tưởng KAIZEN, thưởng hiệu suất, thưởng KPI và thưởng nóng cho những đóng góp xuất sắc. Chúng tôi luôn tìm cách để ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của bạn.
Thưởng Đa Dạng:
Nâng Ngạch Bậc Lương: Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, với chính sách xét nâng bậc lương công bằng và minh bạch.
Nâng Ngạch Bậc Lương:
Bảo Hiểm Toàn Diện: Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người, đảm bảo an toàn và bảo vệ cho bạn và gia đình. Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ: Thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch, Lễ 30/4 & 1/5, và Quốc Khánh 2/9, cùng các khoản thưởng khác theo hiệu suất công việc. Có nhà tập thể cho ứng viên ở xa, có phụ cấp xăng xe, điện thoại cho những vị trí đặc biệt. Chăm lo ốm đau, hiếu, hỷ cho bản thân nhân viên và người thân của nhân viên.
Bảo Hiểm Toàn Diện: Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người, đảm bảo an toàn và bảo vệ cho bạn và gia đình.
Bảo Hiểm Toàn Diện:
Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ: Thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch, Lễ 30/4 & 1/5, và Quốc Khánh 2/9, cùng các khoản thưởng khác theo hiệu suất công việc.
Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ:
Có nhà tập thể cho ứng viên ở xa, có phụ cấp xăng xe, điện thoại cho những vị trí đặc biệt.
Chăm lo ốm đau, hiếu, hỷ cho bản thân nhân viên và người thân của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 307 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

