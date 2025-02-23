Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Hỗ trợ bếp chính trong việc sơ chế, chuẩn bị nguyên liệu cho (Bếp Bánh / Bếp Lạnh / Bếp Nóng / Sơ Chế Thịt - ghi rõ vị trí ứng tuyển).

Đảm bảo thực phẩm được sơ chế đúng quy trình, tươi ngon và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ chế biến các món ăn cơ bản theo hướng dẫn của bếp chính.

Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng khu vực làm việc, dụng cụ bếp, đảm bảo an toàn lao động.

Kiểm tra và bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, tránh hao hụt.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm với công việc.

Hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là một lợi thế.

Có thể làm việc theo ca, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

