Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TV TM DV ANNA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NHA KHOA - ANNA CENTER
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 28
- 30 đường 3 tháng 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu.
- Vệ sinh khu vực ghế nha.
- Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thăm khám và tư vấn khách hàng.
- Thực hành chuyền dụng cụ cho BS
- Sửa soạn sửa soạn dụng cụ, vật liệu chuẩn bị cho BS
- Trám răng: AgAm, Composite, G.I.C, Sealant ...
- Cạo vôi răng, điều trị nha chu
- Làm PHTL (bán hàm, toàn hàm, khung bộ ...)
- Làm PHCĐ (răng chốt, cùi giả, mão, cầu răng ...)
- Các kỹ năng khác: ghi chép hồ sơ, sổ sách, phiếu bệnh án, phiếu labo, kt chụp phim
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp y: điều dưỡng, y sĩ... Có đam mê với nghề;
- Giao tiếp bệnh nhân ân cần chu đáo;
- Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm
- Giao tiếp bệnh nhân ân cần chu đáo;
- Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH TV TM DV ANNA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NHA KHOA - ANNA CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : Lương cứng + phụ cấp + KPI : Từ 6-10 triệu/tháng
- Được tham gia đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Lương tháng thứ 13 (tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty).
- Thưởng Lễ tết và các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.
- Được tham gia các sự kiện nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TV TM DV ANNA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NHA KHOA - ANNA CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
