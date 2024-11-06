Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 - 30 đường 3 tháng 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu.

- Vệ sinh khu vực ghế nha.

- Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thăm khám và tư vấn khách hàng.

- Thực hành chuyền dụng cụ cho BS

- Sửa soạn sửa soạn dụng cụ, vật liệu chuẩn bị cho BS

- Trám răng: AgAm, Composite, G.I.C, Sealant ...

- Cạo vôi răng, điều trị nha chu

- Làm PHTL (bán hàm, toàn hàm, khung bộ ...)

- Làm PHCĐ (răng chốt, cùi giả, mão, cầu răng ...)

- Các kỹ năng khác: ghi chép hồ sơ, sổ sách, phiếu bệnh án, phiếu labo, kt chụp phim

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp y: điều dưỡng, y sĩ... Có đam mê với nghề;

- Giao tiếp bệnh nhân ân cần chu đáo;

- Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH TV TM DV ANNA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NHA KHOA - ANNA CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cứng + phụ cấp + KPI : Từ 6-10 triệu/tháng

- Được tham gia đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Lương tháng thứ 13 (tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty).

- Thưởng Lễ tết và các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.

- Được tham gia các sự kiện nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TV TM DV ANNA VIỆT NAM - TRUNG TÂM NHA KHOA - ANNA CENTER

