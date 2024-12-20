Tuyển Producer (Sản xuất phim) Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng 145 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

- Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức

- Hỗ trợ thiết kế cơ bản về hình ảnh cho công ty khi cần

- Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh

công ty.

- Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23-34 tuổi

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương đương từ 2 năm trở lên. Đã từng có kinh nghiệm hợp tác với các thương hiệu F&B là lợi thế

- Có khả năng thiết kế cơ bản qua Capcut, Canva hoặc biết sử dụng các phần mềm thiết kế là lợi thế

- Sử dụng phần mềm Edius và một số phần mềm hỗ trợ

- Hiểu biết về Color Balance, Color Grading...

- Kỹ năng tư duy logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và sắp xếp công việc

- Kỹ năng giao tiếp teamwork

- Hiểu biết về kĩ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim

- Có đầy đủ công cụ quay, có khả năng chỉ đạo diễn xuất là một lợi thế

Tại Nhà Hàng Sushi Masa Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm trưa miễn phí

- Giảm giá trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại các nhà hàng thuộc hệ thống

- Review lương 1 năm/lần

- Đãi ngộ: Sinh nhật, đám tang, đám cưới

- Lộ trình thăng tiến nâng lương/nâng bậc rõ ràng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Events: Team Building, các giải thi đấu thể thao văn nghệ, từ thiện, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Sushi Masa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.