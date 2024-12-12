Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
- Hà Nội:
- Senco Building, S5
- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Sản xuất và biên tập các video giáo dục chất lượng cao cho các khóa học trực tuyến và offline
Làm việc chặt chẽ với giảng viên và nhóm nội dung để tạo ra các video bài giảng hấp dẫn và hiệu quả
Cắt ghép, chỉnh sửa và hoàn thiện các đoạn video thô thành sản phẩm cuối cùng
Thêm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, chuyển cảnh và đồ họa để nâng cao chất lượng video
Đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh của video đạt tiêu chuẩn
Hỗ trợ quay phim các buổi giảng dạy trực tiếp khi cần thiết
Quản lý thư viện video và tài liệu đa phương tiện của công ty
Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật biên tập video mới để nâng cao chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects
Có kỹ năng sử dụng Adobe Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh
Có kiến thức cơ bản về quay phim, ánh sáng và âm thanh
Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Có niềm đam mê với lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
