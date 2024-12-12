Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Senco Building, S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Sản xuất và biên tập các video giáo dục chất lượng cao cho các khóa học trực tuyến và offline

Sản xuất và biên tập các video giáo dục chất lượng cao cho các khóa học trực tuyến và offline

Làm việc chặt chẽ với giảng viên và nhóm nội dung để tạo ra các video bài giảng hấp dẫn và hiệu quả

Cắt ghép, chỉnh sửa và hoàn thiện các đoạn video thô thành sản phẩm cuối cùng

Thêm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, chuyển cảnh và đồ họa để nâng cao chất lượng video

Đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh của video đạt tiêu chuẩn

Hỗ trợ quay phim các buổi giảng dạy trực tiếp khi cần thiết

Quản lý thư viện video và tài liệu đa phương tiện của công ty

Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật biên tập video mới để nâng cao chất lượng sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects

Có kỹ năng sử dụng Adobe Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh

Có kiến thức cơ bản về quay phim, ánh sáng và âm thanh

Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Có niềm đam mê với lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

