Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

A. Product Strategy (được phân theo nhãn hàng)
- Thu thập thông tin thị trường, giá, khách hàng, đối thủ, thị trường….
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh (Doanh thu, độ phủ, lợi nhuận, tồn kho…) kết hợp cùng bộ phận kinh doanh, triển khai kế hoạch hành động (chương trình khuyến mãi, hoạt động tại điểm bán) chi tiết cho nhóm sản phẩm phụ trách
- Xây dựng kế hoạch Marketing, nghiên cứu, đề xuất định vị sản phẩm.
- Xây dựng mối quan hệ với KOL/ KOC, phát triển sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng truyền thống như nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc…
- Phân tích và đề xuất chương trình khuyến mãi, hoạt động tại điểm bán theo tháng/ quý/ năm với từng kênh bán hàng
- Quản lý, giám sát, ngân sách A&P, đảm bảo hiệu quả chi phí và ngân sách đã phê duyệt
- Đào tạo kiến thức sản phẩm, điểm khác biệt sản phẩm đến bộ phận kinh doanh
- Theo dõi tồn kho, kế hoạch nhập hàng, đảm bảo tỷ lệ tồn kho theo quy định công ty
- Phối hợp với các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh
- Họp định kỳ với BGĐ và nhà cung cấp (báo cáo thực hiện bán hàng, phản hồi thị trường, kế hoạch kinh doanh
B. Một số yêu cầu khác từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Lương tháng 13
- Thưởng theo hoạt đông kinh doanh công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Chân Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: U1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

