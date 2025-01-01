Công việc Product Owner/Product Manager

Product Owner (PO) là người chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, đảm bảo mọi khía cạnh trong quy trình phát triển sản phẩm đều hướng tới đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.

Product Owner (PO) đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đảm bảo sản phẩm được phát triển để đáp ứng những nhu cầu đó. PO là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ phát triển, họ chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm thực tế, đáp ứng cả yêu cầu kỹ thuật lẫn mong đợi của thị trường.

Vị trí Product Owner (PO) đang trở nên ngày càng quan trọng trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thị trường công nghệ đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm, khiến nhu cầu tuyển dụng Product Owner ngày càng gia tăng. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý sản phẩm, Product Owner ngày càng thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, đặc biệt những người yêu thích công nghệ và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển Product Owner mỗi tháng mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Product Owner Junior, Senior, Leader.

Tuyển dụng Product Owner đang ngày càng cao do sự phát triển của thị trường công nghệ

2. Mức lương trung bình của việc làm Product Owner

Tuyển dụng Product Owner ngày càng có nhu cầu cao do sự cần thiết của vị trí này trong việc quản lý và phát triển sản phẩm của công ty. Mức lương trung bình cho việc làm Product Owner dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Product Owner Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Việc làm Product Owner Intern 5.000.000 - 8.000.000 Việc làm Product Owner Fresher 15.000.000 - 25.000.000 Việc làm Product Owner Junior 35.000.000 - 40.000.000 Việc làm Product Owner Senior 45.000.000 - 60.000.000 Việc làm Product Owner Leader 65.000.000 trở lên

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Product Owner

Product Owner tuyển dụng với mức lương hấp dẫn cùng với nhiều vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, việc làm này có nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc mà Product Owner cần phải làm trong công ty.

Xác định tính năng và mục tiêu sản phẩm: Product Owner nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định xu hướng và tìm ra điểm khác biệt của sản phẩm. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ nhiều nguồn như thông tin trực tuyến, các bài báo cáo, nghiên cứu hoặc qua phỏng vấn, khảo sát người dùng trực tiếp. Dựa trên kết quả này, Product Owner sẽ xác định mục tiêu, đo lường KPI và đề xuất các tính năng cần thiết cho sản phẩm.

Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và chiến lược sản phẩm: Tuyển dụng Product Owner hỗ trợ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, sau đó báo cáo với Product Manager. Từ những dữ liệu chất lượng này, Product Manager sẽ kết hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể của công ty để xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho sản phẩm.

Phát triển backlog dựa trên mục tiêu sản phẩm: Từ các mục tiêu chiến lược do Product Manager đề ra, Product Owner sẽ chuyển đổi thành các tính năng cụ thể để nhóm Scrum triển khai. Đồng thời, Product Owner đảm bảo quy trình phát triển backlog diễn ra đúng tiến độ và nhóm Scrum tập trung vào các chi tiết cần thiết.

Bên cạnh đó, việc phát triển backlog đi kèm với sắp xếp ưu tiên các tính năng dựa trên phản hồi từ stakeholders. Product Owner giúp Scrum team hiểu rõ tầm quan trọng của từng yêu cầu, tránh việc mất định hướng hoặc quá tải trong công việc.

Nhận ý kiến từ các stakeholder (các bên liên quan) và user: Product Owner là cầu nối giữa công ty với stakeholders và người dùng cuối, chịu trách nhiệm thu thập và ưu tiên các ý kiến để quyết định phần việc cần nhóm Scrum thực hiện trước. Dựa trên mục tiêu kinh doanh tổng thể, Product Owner điều phối công việc nhóm và nhận phản hồi từ người dùng cuối để điều chỉnh, giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo Scrum team hoạt động đúng hướng dẫn: Tuyển dụng Product Owner để giám sát các bước hoạt động của nhóm Scrum để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phát triển. Product Owner phối hợp với các bên liên quan để truyền đạt ý tưởng và duy trì định hướng, tránh để đội Scrum bị mất phương hướng hoặc phân tán nguồn lực.

Product Owner cần đảm bảo Scrum team hoạt động đúng hướng dẫn

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Product Owner

Việc làm Product Owner hiện đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng để quản lý quy trình phát triển của sản phẩm. Nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu cho việc làm này mà ứng viên cần phải đáp ứng như:

Về bằng cấp, kiến thức:

Nắm vững kiến thức về phân tích dữ liệu, thị trường và hành vi người dùng.

Am hiểu quy trình phát triển sản phẩm theo các phương pháp như Scrum, Agile.

Hiểu biết cơ bản về lập trình để tham gia vào các thảo luận kỹ thuật với đội phát triển.

Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp là một lợi thế, bao gồm: Certified Scrum Product Owner (CSPO), Professional Scrum Product Owner (PSPdo, SAFe Certification, …

Kiến thức về quản lý dự án và xây dựng chiến lược sản phẩm (Product Strategy, Product Roadmap).

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Quản lý thông tin, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

Về kỹ năng:

Kỹ năng quản lý dự án: Tuyển dụng Product Owner cần có kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo tiến độ phát triển sản phẩm diễn ra đúng kế hoạch và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Kỹ năng phân tích thị trường: Product Owner cần có khả năng phân tích để đưa ra những quyết định phù hợp với xu hướng và nhu cầu hiện tại của thị trường, đặc biệt là trong các thị trường ngách mà sản phẩm đang hướng tới.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: PO cần có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp. Sự linh hoạt trong tìm kiếm các phương án giải quyết cùng với khả năng quản lý rủi ro sẽ giúp PO vượt qua những tình huống khó khăn một cách hiệu quả.

Thấu hiểu khách hàng: Không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu, PO cần có khả năng khám phá sâu về những insights của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, khách hàng không chủ động chia sẻ ý kiến của mình, vì vậy Product Owner phải tinh tế và nhạy bén để nắm bắt những mong muốn thực sự của họ.

Kỹ năng quản lý thời gian: Product Owner phải tham gia nhiều cuộc họp và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong ngày. Nếu không quản lý thời gian hiệu quả, họ dễ bị quá tải và không có đủ thời gian để xây dựng chiến lược hay chuẩn bị cho phát triển sản phẩm, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

Kỹ năng phân tích: Tuyển dụng Product Owner cần có kỹ năng phân tích vì họ cần khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường. Sự hiểu biết về dữ liệu cho phép PO đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thực tế, từ đó giúp đội phát triển có cái nhìn rõ ràng hơn về các mục tiêu và yêu cầu cụ thể của sản phẩm.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cốt lõi giúp Product Owner tương tác hiệu quả với các bên liên quan. Từ việc trao đổi với khách hàng để nắm bắt nhu cầu đến việc trình bày chi tiết các tính năng, yêu cầu cho đội phát triển, khả năng truyền đạt rõ ràng, mạch lạc đảm bảo tất cả các bên đều hiểu và thống nhất về hướng đi của sản phẩm.

Phân bổ công việc: Product Owner thường phụ trách mọi khía cạnh trong quy trình phát triển sản phẩm, nhưng việc kiểm soát tất cả chất lượng chỉ bằng một người là điều không thể. Khi khối lượng công việc trở nên quá tải, Product Owner cần phải ủy quyền và phân công cho các thành viên khác để hỗ trợ quản lý những hạng mục nhỏ, từ đó đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng tương tác với nhóm phát triển sản phẩm: Tuyển dụng Product Owner cần có khả năng quản lý và tương tác tốt với các thành viên trong nhóm, điều này giúp tăng cường sự hiểu biết về sản phẩm và các yêu cầu của dự án. Việc tương tác tốt giữa Product Owner và nhóm phát triển giúp tăng cường sự hiểu biết về sản phẩm, giúp đưa ra quyết định đúng đắn, giúp sản phẩm được phát triển nhanh chóng hơn.

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu nhà tuyển dụng đưa ra cho việc làm Product Owner

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Product Owner nhiều nhất

Tuyển dụng Product Owner đang ngày càng có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển trong tương lai. Nhu cầu tuyển dụng công việc này nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Tuyển dụng việc làm Product Owner tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với nền kinh tế hàng đầu khu vực miền Trung, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng Product Owner tại Đà Nẵng đang tăng cao, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương dao động của công việc này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu.

Tuyển dụng việc làm Product Owner tại tại Hà Nội

Hà Nội với nền kinh tế lớn thứ 2 cả nước và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều công ty, tập đoàn phát triển, cạnh tranh. Nhu cầu tuyển dụng Product Owner tại Hà Nội rất lớn, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Ba Đình.

Tuyển dụng việc làm Product Owner tại TP.HCM

TP.HCM với nền kinh tế hàng đầu cả nước, nhiều doanh nghiệp đa dạng quy mô, lĩnh vực. Với mức cạnh tranh gắt gắt của thành phố, việc tuyển dụng Product Owner là điều cần thiết để phát triển sản phẩm tốt nhất, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 55.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận 1, quận 2, Tân Bình, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.

Tuyển Product Owner nhiều ở các thành phố lớn Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội

Tuyển dụng Product Owner đang được nhiều doanh nghiệp và ứng viên quan tâm, với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Công việc này đóng vai trò quan trọng trong quy trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm của công ty, chính vì vậy, nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi nhiều yêu cầu cho ứng viên khi ứng tuyển. Bạn cần chuẩn bị tốt những kiến thức, kỹ năng để ứng tuyển thành công việc làm này.