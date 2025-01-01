Công việc Product Owner/Product Manager

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 89 kết quả / Từ khoá "Product Owner/Product Manager"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Product Owner/Product Manager

-

Có 89 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Product Owner/Product Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD
American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Tuyển Product Owner/Product Manager Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vạn Niên
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Vạn Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vạn Niên
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD
Công ty Merchize
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Product Owner/Product Manager Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Product Owner/Product Manager Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu
Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 03/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thai Corp International (VIETNAM) Co. Ltd.,
Tuyển Product Owner/Product Manager Thai Corp International (VIETNAM) Co. Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Thai Corp International (VIETNAM) Co. Ltd.,
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 03/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Tuyển Product Owner/Product Manager Bosch Automotive R&D Center In HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EDUPIA
Tuyển Product Owner/Product Manager EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD
EDUPIA
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD FE CREDIT
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Owner

Product Owner (PO) là người chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, đảm bảo mọi khía cạnh trong quy trình phát triển sản phẩm đều hướng tới đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.

Product Owner (PO) đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đảm bảo sản phẩm được phát triển để đáp ứng những nhu cầu đó. PO là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ phát triển, họ chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm thực tế, đáp ứng cả yêu cầu kỹ thuật lẫn mong đợi của thị trường.

Vị trí Product Owner (PO) đang trở nên ngày càng quan trọng trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thị trường công nghệ đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm, khiến nhu cầu tuyển dụng Product Owner ngày càng gia tăng. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý sản phẩm, Product Owner ngày càng thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, đặc biệt những người yêu thích công nghệ và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển Product Owner mỗi tháng mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Product Owner Junior, Senior, Leader.

Tuyển dụng Product Owner đang ngày càng cao do sự phát triển của thị trường công nghệ
Tuyển dụng Product Owner đang ngày càng cao do sự phát triển của thị trường công nghệ

2. Mức lương trung bình của việc làm Product Owner

Tuyển dụng Product Owner ngày càng có nhu cầu cao do sự cần thiết của vị trí này trong việc quản lý và phát triển sản phẩm của công ty. Mức lương trung bình cho việc làm Product Owner dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Product Owner

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Product Owner Intern

5.000.000 - 8.000.000

Việc làm Product Owner Fresher

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm Product Owner Junior

35.000.000 - 40.000.000

Việc làm Product Owner Senior

45.000.000 - 60.000.000

Việc làm Product Owner Leader

65.000.000 trở lên

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Product Owner

Product Owner tuyển dụng với mức lương hấp dẫn cùng với nhiều vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, việc làm này có nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc mà Product Owner cần phải làm trong công ty.

Xác định tính năng và mục tiêu sản phẩm: Product Owner nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định xu hướng và tìm ra điểm khác biệt của sản phẩm. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ nhiều nguồn như thông tin trực tuyến, các bài báo cáo, nghiên cứu hoặc qua phỏng vấn, khảo sát người dùng trực tiếp. Dựa trên kết quả này, Product Owner sẽ xác định mục tiêu, đo lường KPI và đề xuất các tính năng cần thiết cho sản phẩm.

Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và chiến lược sản phẩm: Tuyển dụng Product Owner hỗ trợ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, sau đó báo cáo với Product Manager. Từ những dữ liệu chất lượng này, Product Manager sẽ kết hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể của công ty để xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho sản phẩm.

Phát triển backlog dựa trên mục tiêu sản phẩm: Từ các mục tiêu chiến lược do Product Manager đề ra, Product Owner sẽ chuyển đổi thành các tính năng cụ thể để nhóm Scrum triển khai. Đồng thời, Product Owner đảm bảo quy trình phát triển backlog diễn ra đúng tiến độ và nhóm Scrum tập trung vào các chi tiết cần thiết.

Bên cạnh đó, việc phát triển backlog đi kèm với sắp xếp ưu tiên các tính năng dựa trên phản hồi từ stakeholders. Product Owner giúp Scrum team hiểu rõ tầm quan trọng của từng yêu cầu, tránh việc mất định hướng hoặc quá tải trong công việc.

Nhận ý kiến từ các stakeholder (các bên liên quan) và user: Product Owner là cầu nối giữa công ty với stakeholders và người dùng cuối, chịu trách nhiệm thu thập và ưu tiên các ý kiến để quyết định phần việc cần nhóm Scrum thực hiện trước. Dựa trên mục tiêu kinh doanh tổng thể, Product Owner điều phối công việc nhóm và nhận phản hồi từ người dùng cuối để điều chỉnh, giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo Scrum team hoạt động đúng hướng dẫn: Tuyển dụng Product Owner để giám sát các bước hoạt động của nhóm Scrum để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phát triển. Product Owner phối hợp với các bên liên quan để truyền đạt ý tưởng và duy trì định hướng, tránh để đội Scrum bị mất phương hướng hoặc phân tán nguồn lực.

Product Owner cần đảm bảo Scrum team hoạt động đúng hướng dẫn
Product Owner cần đảm bảo Scrum team hoạt động đúng hướng dẫn

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Product Owner

Việc làm Product Owner hiện đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng để quản lý quy trình phát triển của sản phẩm. Nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu cho việc làm này mà ứng viên cần phải đáp ứng như:

Về bằng cấp, kiến thức:

  • Nắm vững kiến thức về phân tích dữ liệu, thị trường và hành vi người dùng.

  • Am hiểu quy trình phát triển sản phẩm theo các phương pháp như Scrum, Agile.

  • Hiểu biết cơ bản về lập trình để tham gia vào các thảo luận kỹ thuật với đội phát triển.

  • Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp là một lợi thế, bao gồm: Certified Scrum Product Owner (CSPO), Professional Scrum Product Owner (PSPdo, SAFe Certification, …

  • Kiến thức về quản lý dự án và xây dựng chiến lược sản phẩm (Product Strategy, Product Roadmap).

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Quản lý thông tin, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

Về kỹ năng:

  • Kỹ năng quản lý dự án: Tuyển dụng Product Owner cần có kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo tiến độ phát triển sản phẩm diễn ra đúng kế hoạch và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

  • Kỹ năng phân tích thị trường: Product Owner cần có khả năng phân tích để đưa ra những quyết định phù hợp với xu hướng và nhu cầu hiện tại của thị trường, đặc biệt là trong các thị trường ngách mà sản phẩm đang hướng tới.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: PO cần có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp. Sự linh hoạt trong tìm kiếm các phương án giải quyết cùng với khả năng quản lý rủi ro sẽ giúp PO vượt qua những tình huống khó khăn một cách hiệu quả.

  • Thấu hiểu khách hàng: Không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu, PO cần có khả năng khám phá sâu về những insights của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, khách hàng không chủ động chia sẻ ý kiến của mình, vì vậy Product Owner phải tinh tế và nhạy bén để nắm bắt những mong muốn thực sự của họ.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Product Owner phải tham gia nhiều cuộc họp và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong ngày. Nếu không quản lý thời gian hiệu quả, họ dễ bị quá tải và không có đủ thời gian để xây dựng chiến lược hay chuẩn bị cho phát triển sản phẩm, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

  • Kỹ năng phân tích: Tuyển dụng Product Owner cần có kỹ năng phân tích vì họ cần khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường. Sự hiểu biết về dữ liệu cho phép PO đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thực tế, từ đó giúp đội phát triển có cái nhìn rõ ràng hơn về các mục tiêu và yêu cầu cụ thể của sản phẩm.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cốt lõi giúp Product Owner tương tác hiệu quả với các bên liên quan. Từ việc trao đổi với khách hàng để nắm bắt nhu cầu đến việc trình bày chi tiết các tính năng, yêu cầu cho đội phát triển, khả năng truyền đạt rõ ràng, mạch lạc đảm bảo tất cả các bên đều hiểu và thống nhất về hướng đi của sản phẩm.

  • Phân bổ công việc: Product Owner thường phụ trách mọi khía cạnh trong quy trình phát triển sản phẩm, nhưng việc kiểm soát tất cả chất lượng chỉ bằng một người là điều không thể. Khi khối lượng công việc trở nên quá tải, Product Owner cần phải ủy quyền và phân công cho các thành viên khác để hỗ trợ quản lý những hạng mục nhỏ, từ đó đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm.

  • Kỹ năng tương tác với nhóm phát triển sản phẩm: Tuyển dụng Product Owner cần có khả năng quản lý và tương tác tốt với các thành viên trong nhóm, điều này giúp tăng cường sự hiểu biết về sản phẩm và các yêu cầu của dự án. Việc tương tác tốt giữa Product Owner và nhóm phát triển giúp tăng cường sự hiểu biết về sản phẩm, giúp đưa ra quyết định đúng đắn, giúp sản phẩm được phát triển nhanh chóng hơn.

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu nhà tuyển dụng đưa ra cho việc làm Product Owner
Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu nhà tuyển dụng đưa ra cho việc làm Product Owner

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Product Owner nhiều nhất

Tuyển dụng Product Owner đang ngày càng có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển trong tương lai. Nhu cầu tuyển dụng công việc này nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

  • Tuyển dụng việc làm Product Owner tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với nền kinh tế hàng đầu khu vực miền Trung, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng Product Owner tại Đà Nẵng đang tăng cao, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương dao động của công việc này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu.

  • Tuyển dụng việc làm Product Owner tại tại Hà Nội

Hà Nội với nền kinh tế lớn thứ 2 cả nước và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều công ty, tập đoàn phát triển, cạnh tranh. Nhu cầu tuyển dụng Product Owner tại Hà Nội rất lớn, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Ba Đình.

  • Tuyển dụng việc làm Product Owner tại TP.HCM

TP.HCM với nền kinh tế hàng đầu cả nước, nhiều doanh nghiệp đa dạng quy mô, lĩnh vực. Với mức cạnh tranh gắt gắt của thành phố, việc tuyển dụng Product Owner là điều cần thiết để phát triển sản phẩm tốt nhất, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 55.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận 1, quận 2, Tân Bình, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.

Tuyển Product Owner nhiều ở các thành phố lớn Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội
Tuyển Product Owner nhiều ở các thành phố lớn Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội

Tuyển dụng Product Owner đang được nhiều doanh nghiệp và ứng viên quan tâm, với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Công việc này đóng vai trò quan trọng trong quy trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm của công ty, chính vì vậy, nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi nhiều yêu cầu cho ứng viên khi ứng tuyển. Bạn cần chuẩn bị tốt những kiến thức, kỹ năng để ứng tuyển thành công việc làm này.