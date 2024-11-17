Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 70 Triệu

Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 70 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
0 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 0 - 70 Triệu

Tham gia dự án outsource cho khách hàng thị trường Nhật Bản
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
Tư vấn cho khách hàng, định hướng cho team dự án
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: Giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.
Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm,....
Dự án hiện tại liên quan đến mảng bảo hiểm, làm việc với 1 vài team đa quốc gia.

Với Mức Lương 0 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành nghề liên quan...
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương BA/BrSE/Manual Test...
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc nhóm, tổ chức kiểm soát công việc, quản lý thời gian hiệu quả & giao tiếp tốt
Tiếng nhật tốt (tương đương N2), tiếng anh giao tiếp tốt với KH
Khả năng sáng tạo, tư duy logic, phản biện
Tư duy tích cực, sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ.
Có kinh nghiệm lead team là một thế

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.
Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Review lương hàng năm
Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

