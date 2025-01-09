Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAI PHÚC VIỆT NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

A. Tổ chức và quản lý công trường / Organize and Manage Construction Site:

• Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động tại công trường đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

(Plan, organize, and supervise on-site activities to ensure progress, quality, and workplace safety.)

• Phối hợp với các nhà thầu phụ, đội thi công, và các bên liên quan để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong công việc.

(Coordinate with subcontractors, construction teams, and stakeholders to ensure alignment and efficiency in work.)

• Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

(Monitor and resolve issues arising on-site promptly and effectively.)

B. Giám sát chất lượng và tiến độ thi công / Supervise Construction Quality and Progress:

• Đảm bảo công việc thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, và các yêu cầu của dự án.

(Ensure construction adheres to design drawings, technical standards, and project requirements.)

• Kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc của các nhà thầu phụ và đội thi công.

(Inspect and evaluate the quality of work by subcontractors and construction teams.)

• Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công, đưa ra giải pháp kịp thời nếu có sự chậm trễ.

(Track and report construction progress, providing timely solutions for any delays.)

• Phối hợp với các bên liên quan như chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ để giải quyết các vấn đề phát sinh.