Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

IT Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Quản lý và triển khai dự án
Quản lý các dự án CNTT được giao với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để mang lại kết quả chất lượng.
Xác định, tìm nguồn, ước tính và phân bổ các nguồn lực và ngân sách dự án cần thiết.
Quản lý và báo cáo về ngân sách dự án, phân tích các sai lệch ngân sách và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT.
Tiến hành đánh giá thường xuyên về tình trạng dự án để báo cáo kịp thời cho các bên liên quan / ủy ban quản trị.
Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày và đánh giá để đảm bảo chất lượng chung của việc cung cấp dự án trước khi bàn giao cho khách hàng. - Kiểm soát và quản lý các vấn đề, rủi ro, sự phụ thuộc và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT và nhóm dự án khác.
Thiết lập các kế hoạch giảm thiểu và giải quyết và nhanh chóng đưa ra quyết định.
Theo dõi và duy trì hồ sơ cập nhật về ngân sách / lịch trình / phạm vi và nguồn lực của dự án.
Chuẩn bị hồ sơ kinh doanh cho các dự án đầu tư CNTT cho đối tác ngân hàng (nếu cần).
Đánh giá chung việc lựa chọn các giải pháp CNTT và nhà cung cấp (nếu cần).

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin với ít nhất 4 năm kinh nghiệm Quản lý dự án CNTT
Có kinh nghiệm làm nhiều loại dự án khác nhau (nhiều domain)
Có kinh nghiệm làm các dự án với khách hàng Nhật/Việt (khối nhà nước)
Có kiến thức tài chính để dự báo và quản lý ngân sách dự án
Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về Quản lý dự án (PMP / Prince2)
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai dự án từ đầu tới khi kết thúc, quản lý nhiều dự án, nhiều member, stack holder phức tạp.
Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống ngân hàng (Ngân hàng cốt lõi, Ngân hàng điện tử, Kho bạc, Kho dữ liệu, Thanh toán,...)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 35 - 45M gross - thử việc 100% lương
Lương tháng 13.
Thưởng lễ (30/4; 2/9), thưởng Tết
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên/ Quà sinh nhật
Quà 8/3 cho chị em, quà Trung Thu
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng quý hàng năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép theo luật lao động 12 ngày phép/năm
Review lương hàng năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-project-manager-thu-nhap-35-45-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255008
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội 20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 04/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Project Manager MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Polarium Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển IT Project Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 04/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Project Manager MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Polarium Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển IT Project Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Project Manager MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD Navigos Search's Client
4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm