Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 900 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
500 - 900 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 500 - 900 USD

• Địa điểm làm việc: Nhà máy TECOMEN - Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. (Giáp Hà Nội, cách Ecopark 10 km). Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm - Phố Nối...)
----------------------------------
NHIỆM VỤ CHI TIẾT - VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QA CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ (Số lượng tuyển: 01)
- Kết nối, làm việc và quản lý công việc liên quan các phòng lab, đơn vị chứng nhận quốc tế như NSF, UL, CE,... để thực hiện các hoạt động quốc tế hóa của công ty.
- Đọc, dịch và biên soạn tài liệu tiêu chuẩn quốc tế sang tiếng Việt, tiến hành đào tạo đội ngũ nhân sự;
- Đọc, dịch và biên soạn tài liệu tiêu chuẩn nội bộ của công ty sang tiếng Anh, làm việc trao đổi thông tin với nhà cung cấp quốc tế.
- Đọc, dịch và biên soạn tài liệu sở hữu trí tuệ của công ty để đăng ký bảo hộ quốc tế
- Biên soạn tài liệu cho các sản phẩm của công ty tham gia các cuộc thi quốc tế, làm việc với các đơn vị tổ chức.
- Đón tiếp đối tác, khách hàng quốc tế, dẫn tour xung quanh khuôn viên nhà máy và giới thiệu về công ty

Với Mức Lương 500 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng tiếng Anh thành thạo, biết cách phối hợp nhóm và khả năng làm việc độc lập;
- Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương (hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Anh văn, trường ĐH nước ngoài,...);
- Thông minh, nhanh nhạy, ngoại hình sáng, biết cách quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc;
- Tư duy Hướng tới Khách hàng, Đổi mới sáng tạo và Cam kết vượt trội

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa tại căng-tin Nhà máy
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ thuật bởi đơn vị trong và ngoài tổ chức
- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

