Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm về chiếu sáng và IoT bao gồm: PCB, LED driver, Smart driver,...
Lắp ráp sản phẩm mẫu bao gồm LED driver, đèn LED, đánh giá sản phẩm mẫu, đưa ra đề xuất ứng dụng, thiết kế.
Vận hành các thiết bị đo quang điện
Đo thông số và lập báo cáo các linh kiện điện tử.
Nghiên cứu thiết kế các máy điều khiển tự động hóa.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện/điện tử, ưu tiên từ các trường ĐH Bách Khoa, Công nghiệp, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, HV Kỹ thuật Quân Sự, ĐH Giao Thông Vận Tải
Có kiến thức về linh kiện điện tử, vi điều khiển, lập trình điều khiển tự động hóa, ...
Có kiến thức về điện tử công suất
Thành thạo phần mềm chuyên dụng như Altium, AutoCAD
Có khả năng tư duy logic, sáng tạo
Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó
Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo đúng năng lực (12-18tr)
Phụ cấp cơm trưa tại công ty
Được thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành
Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.
Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

