Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 900 USD

- Vận hành dây chuyền sản xuất chất độn ngành nhựa.

- Vận hành máy tạo mẫu sản phẩm ngành nhựa

- Vận hành máy kiểm tra sản phẩm

- Ghi chép nhật ký nội dung công việc tại vị trí làm việc

- Vệ sinh thiết bị, dây truyền và nhà xưởng tại vị trí làm việc

- Thực hiện các công việc khác trong ca sản xuất

- Làm việc theo ca: Ca làm việc 12 tiếng /ngày, xoay ca. Làm 4 công/tuần, nghỉ 2 ngày/ tuần. Trung bình 20 ngày công/tháng.

- Hỗ trợ 2 bữa ăn/ca: Ăn chính, ăn phụ.

- Thưởng các ngày lễ, tết.

- Hưởng thêm các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp hiếu/hỉ/ốm đau....(ngoài quy định của luật)

- Thưởng lương tháng 13, 14,... tuỳ theo hiệu quả công việc

- Du lịch hàng năm

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ của luật: Nghỉ phép năm, BHXH,...

- Và nhiều chế độ hấp dẫn khác...