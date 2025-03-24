Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
- Hưng Yên: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ 2, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 500 - 900 USD
- Vận hành dây chuyền sản xuất chất độn ngành nhựa.
- Vận hành máy tạo mẫu sản phẩm ngành nhựa
- Vận hành máy kiểm tra sản phẩm
- Ghi chép nhật ký nội dung công việc tại vị trí làm việc
- Vệ sinh thiết bị, dây truyền và nhà xưởng tại vị trí làm việc
- Thực hiện các công việc khác trong ca sản xuất
- Làm việc theo ca: Ca làm việc 12 tiếng /ngày, xoay ca. Làm 4 công/tuần, nghỉ 2 ngày/ tuần. Trung bình 20 ngày công/tháng.
- Hỗ trợ 2 bữa ăn/ca: Ăn chính, ăn phụ.
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- Hưởng thêm các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp hiếu/hỉ/ốm đau....(ngoài quy định của luật)
- Thưởng lương tháng 13, 14,... tuỳ theo hiệu quả công việc
- Du lịch hàng năm
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ của luật: Nghỉ phép năm, BHXH,...
- Và nhiều chế độ hấp dẫn khác...
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
