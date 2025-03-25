Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 USD

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
18 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14

- 15, A18

- BTSL2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 18 - 25 USD

1. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC KÊNH BÁN HÀNG
- Nghiên cứu, phân tích, thu thập thông tin dữ liệu khách hàng, sản phẩm tại thị trường phụ trách
- Chịu trách nhiệm phát triển thị trường mục tiêu được chỉ định (sản lượng, kênh bán hàng)
- Phối hợp với Bộ phận Marketing triển khai kế hoạch tiếp cận, tiếp xúc khách hàng, thúc đẩy và tìm kiếm cơ hội bán hàng tại thị trường phụ trách
- Xây dựng và Quản lý kênh bán hàng (Doanh số, sản lượng, hiệu quả,…).
. Quản lý và phát triển chiến lược kinh doanh cho thị trường phụ trách
• Đề xuất điều chỉnh sản phẩm, chiến lược giá phù hợp với thị trường phụ trách
• Đàm phán hợp đồng thương mại: Giao tiếp và đàm phán với các đối tác nước ngoài để thiết lập các thoả thuận hợp tác, mua bán hàng hoá và dịch vụ.
2. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
- Tham mưu cho BLĐ về việc xây dựng chính sách thu hút đội ngũ bán hàng.
- Thu hút và giữ chân những nhân tài có cùng mục đích và khát vọng phát triển.
3. PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14-15 A18, BTSL 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

