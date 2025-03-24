Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thời trang.
Xây dựng kế hoạch của phòng sale theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty theo tháng, quý và năm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng thời trang để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/xuất nhập khẩu, ngoại ngữ (Anh-Trung)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nắm vững các kỹ năng bán hàng cơ bản.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

