Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng các vị trí (Cấp chuyên viên, quản lý trở lên)

Tiếp cận các nguốn ứng viên tiềm năng và sàng lọc theo nhu cầu

Kết hợp với bộ phận để tổ chức Phỏng vấn

Theo dõi kết quả phỏng vấn, tiếp nhận ứng viên đạt theo quy trình tuyển dụng

Báo cáo tuyển dụng định kỳ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên

2-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng

Kỹ năng lập kế hoạch, khai thác nguồn, đánh giá ứng viên, tin học văn phòng, nhiệt tình, trách nhiệm

Tiếng Trung sử dụng trong công việc

Ưu tiên ứng viên có KN tuyển dụng tại các công ty sản xuất hoặc đơn vị hunt

Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ

Thưởng Lễ, Tết, phúc lợi, công đoàn, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch,..

Hỗ trợ xe đưa đón (Hà Nội – Hưng Yên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

