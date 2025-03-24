Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng các vị trí (Cấp chuyên viên, quản lý trở lên)
Tiếp cận các nguốn ứng viên tiềm năng và sàng lọc theo nhu cầu
Kết hợp với bộ phận để tổ chức Phỏng vấn
Theo dõi kết quả phỏng vấn, tiếp nhận ứng viên đạt theo quy trình tuyển dụng
Báo cáo tuyển dụng định kỳ
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên
2-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
Kỹ năng lập kế hoạch, khai thác nguồn, đánh giá ứng viên, tin học văn phòng, nhiệt tình, trách nhiệm
Tiếng Trung sử dụng trong công việc
Ưu tiên ứng viên có KN tuyển dụng tại các công ty sản xuất hoặc đơn vị hunt
Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ
Thưởng Lễ, Tết, phúc lợi, công đoàn, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch,..
Hỗ trợ xe đưa đón (Hà Nội – Hưng Yên)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
