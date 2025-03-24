Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kế hoạch – Điều độ: Tham gia nắm bắt kế hoạch sản xuất từ Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ Thuật, Lập/điều chỉnh kế hoạch sản xuất trình Trưởng Phòng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất (sản lượng, tiêu hao).

- Quản lý chi phí, khối lượng: Thống nhất biện pháp thi công chủ đạo, tiến độ tổng thể với Ban chỉ huy, Kiểm duyệt biện pháp, khối lượng, tiến độ trong hồ sơ chào thầu.

- Quản lý thi công xây dựng: Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình.

- Kiểm soát nội bộ: Kiểm tra, giám sát thi công trên công trường.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận Quản lý Thi công và Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật giao.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, kiến trúc, giao thông vận tải và tương đương; chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật công trình xây dựng và tương đương.

• Thành thạo các kỹ năng vi tính: Word, Excel; Autocad;

• Ưu tiên ứng viên triển khai được bản vẽ Shop drawing và Biện pháp thi công; Project.. các phần mềm dự toán...

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) Thì Được Hưởng Những Gì

