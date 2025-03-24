Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kế hoạch – Điều độ: Tham gia nắm bắt kế hoạch sản xuất từ Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ Thuật, Lập/điều chỉnh kế hoạch sản xuất trình Trưởng Phòng.
- Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất (sản lượng, tiêu hao).
- Quản lý chi phí, khối lượng: Thống nhất biện pháp thi công chủ đạo, tiến độ tổng thể với Ban chỉ huy, Kiểm duyệt biện pháp, khối lượng, tiến độ trong hồ sơ chào thầu.
- Quản lý thi công xây dựng: Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình.
- Kiểm soát nội bộ: Kiểm tra, giám sát thi công trên công trường.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận Quản lý Thi công và Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật giao.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, kiến trúc, giao thông vận tải và tương đương; chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật công trình xây dựng và tương đương.
• Thành thạo các kỹ năng vi tính: Word, Excel; Autocad;
• Ưu tiên ứng viên triển khai được bản vẽ Shop drawing và Biện pháp thi công; Project.. các phần mềm dự toán...

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11 Tòa nhà Hòa phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

