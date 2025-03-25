Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 50 Triệu

Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 50 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Từ 50 Triệu

follow và quản lý dự án từ bước báo giá, đến làm mẫu, đến MP, đến xử lý các vấn đề phát sinh cho đến khi dự án EOL
Làm việc với khách hàng , nhận yêu cầu từ KH và phân công công việc cho các bộ phận phụ trách như chất lượng , kỹ thuật , ......
theo sát dự án, cứ có phát sinh là xử l
đóng vai trò như contact window với khách hàng , truyền đạt thông tin rõ ràng chi tiết về cho nội bộ
có xe đưa đón từ Hà Nội

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và tiếng Trung, có khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh và tiếng Trung;
Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm trưởng phòng kinh doanh
Tính cách vui vẻ, có khả năng chịu được áp lực nhất định, có tinh thần trách nhiệm cao;
Giao tiếp tốt và có khả năng giải quyết vấn đề 1 cách độc lập
Có tinh thần đoàn kết trong đội nhóm, chấp hành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng (phần mềm văn phòng: WORD, EXCEL, PPT)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành in ấn, bao bì

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 50 triệu = Lương cứng (25 triệu - 35 triệu) + phụ cấp + thưởng PKIs
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
có xe đưa đón từ Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

