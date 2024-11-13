Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49/17A Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương Từ 12 Triệu

· Làm việc trong phòng thí nghiệm về ứng dụng hương liệu trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

· Nghiên cứu mẫu hương liệu mới.

· Làm mẫu nghiên cứu thành phẩm để NVKD gửi khách hàng.

· Quản lý và lưu trữ các mẫu hương liệu.

. Kiểm tra chất lượng các hương liệu nhập khẩu, nguyên liệu nội địa, hương liệu sản xuất... theo tiêu chuẩn đã được ban hành.

· Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp chuyên ngành hóa thực phẩm hoặc liên quan

· Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc trong môi trường sản xuất và chế biến thực phẩm.

. Am hiểu sâu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm mặn và ngọt là một lợi thế.

· Có sức khỏe tốt. Không mắc các bệnh viêm xoang, Viêm mũi dị ứng, ... có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF Thì Được Hưởng Những Gì

